La Befana ‘accende’ i borghi della montagna
La tradizione della Befana anima i borghi di montagna con eventi, canti e spettacoli, rappresentando un momento di unione e festa per le comunità locali. Durante l’Epifania, tra dolciumi, sfilate e giochi, si chiudono le celebrazioni che coinvolgono tutto il territorio, dai paesaggi montani alle zone costiere. Questo appuntamento, radicato nella cultura popolare, conserva il suo significato di condivisione e di rispetto delle tradizioni.
Tra canti, sfilate, dolciumi e balocchi, le feste si sono concluse con l’Epifania, un appuntamento molto sentito sul territorio, dai monti al mare. In particolare, in montagna, la tradizione è molto viva. L’associazione Resceto Vive, ha accolto nel borgo ‘La befana di Resceto al ven’ in un tripudio di colori. Come da usanza le befane si calano sempre dall’alto e stavolta è stata utilizzata la parete di una vecchia casa in pietra da dove sono scese sostenute da funi tra gli applausi degli spettatori e lo stupore dei bambini. Resceto conserva la tipicità dei canti della Befana accompagnati dalle tradizionali fisarmoniche che hanno accompagnato la processione fino alla chiesa locale con i Re Magi e l’adorazione al bambin Gesù. 🔗 Leggi su Lanazione.it
