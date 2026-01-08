La Bdl batte Montebello e va in testa

La BDL Correggio supera Montebello con un punteggio di 5-3, conquistando la testa della classifica. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, grazie anche alle prestazioni di vari giocatori chiave. La vittoria permette alla BDL di mantenere un posizionamento di rilievo nel campionato, confermando il buon stato di forma e l’organizzazione della squadra.

