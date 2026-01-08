La Bdl batte Montebello e va in testa
La BDL Correggio supera Montebello con un punteggio di 5-3, conquistando la testa della classifica. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, grazie anche alle prestazioni di vari giocatori chiave. La vittoria permette alla BDL di mantenere un posizionamento di rilievo nel campionato, confermando il buon stato di forma e l’organizzazione della squadra.
BDL CORREGGIO 5 MONTEBELLO 3 BDL MINI MOTOR CORREGGIO: Potenza, Mendez, Caroli, Righi, Sala; Gabbi, Olba, Perdoni, Casari, Severi. Al. Pardo. TIERRE CHIMICA MONTEBELLO: Nardi, Bolla, Del Sale, Cinquina, Tutela; Goffrè, Bortolotti, Rossi, Selle, Gardelli. Al. Oviedo. Arbitro: Fermi di Piacenza. Reti: put 7’12 Casari, 8.27 Tutela, 8.50 Mendez, 11.34 Perdoni; st 5.24 Selle, 9.02 Sala, 19.15 Mendez, 23.22 Bortolotti. Non una partita altamente spettacolare, ma la quinta giornata del girone A di hockey su pista vede la Bdl Mini Motor Correggio vincere in casa per 5 a 3 contro il Montebello degli ex Cinquina e Tutela, con tanto di primo posto in solitaria, vista la vittoria del Thiene a Trissino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Hockey pista serie a2. Testacoda peril Roller, la Bdl ospita Montebello. Oggi parte la B col tra Minimotor e Scandiano
Leggi anche: Il Milan batte la Fiorentina 2-1 e va in testa alla classifica
EUROLEGA-la Virtus Bologna batte i Lituani dello Zalgiris Kaunas alla Virtus Arena 83-79 - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.