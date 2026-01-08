La barchetta dei disegni approda alla Cantera

La barchetta dei disegni arriva alla Cantera, portando con sé piccole storie di delicatezza e poesia. Le sue illustrazioni rappresentano momenti intimi e sospesi, caratterizzati da personaggi spesso ironici o malinconici. Ogni scena invita a riflettere con leggerezza, offrendo uno sguardo sensibile e raffinato su attimi quotidiani, catturati con semplicità e attenzione.

I suoi disegni sono tante piccole storie, delicate e poetiche. Scene che accadono in punta di piedi, popolate da personaggi sospesi, colti in un momento intimo, spesso ironico, a volte malinconico. È un mondo lieve quello di Francesco Tassinari, in arte Tassi, fatto di silenzi, attese e piccoli scarti interiori: da oggi trova casa a Cesena, negli spazi de La Cantera, con la mostra ' Tassi 2022-2025 '. L'esposizione si inserisce nella rassegna ' Particol'Arte ', ideata e curata da Alice Tamburini, e raccoglie una selezione di lavori realizzati negli ultimi tre anni dal giovane artista romagnolo: i primi, intensi anni di navigazione nella sua "barchetta dei disegni", come lui stesso la definisce. PARTICOL'ARTE | Stagione IV Episodio III A cura di @alitambu Presenta: TASSI 2022-2025 GIOVEDÌ 8 GENNAIO ORE 19.30 FRANCESCO TASSINARI | @tassi_disegni Tassi è un disegnatore e illustratore di Forlì. Dal 2022 inizia a dedicarsi unicamente

