La barboncina smarrita Aiutateci a ritrovare Giuggiola

La barboncina Giuggiola, una toy dal pelo fulvo, è scomparsa lo scorso 28 dicembre a Pistoia, zona Doganaccia. Dopo esser stata morsa da un altro cane lungo il sentiero per lo Scaffaiolo, si è allontanata spaventata e non è più tornata. Se avete notizie, vi chiediamo di aiutarci a ritrovarla, per garantire la sua sicurezza e il benessere della famiglia.

Pistoia, 8 gennaio 2026 – Ore 12.30 circa dello scorso 28 dicembre, domenica, in zona Doganaccia, Giuggiola, una barboncina toy pelo fulvo, si allontana dalla sua padrona: è stata morsa lungo il sentiero che porta allo Scaffaiolo da un altro cane e, sicuramente spaventata, non torna più. Da allora non si dà pace la sua padrona che era lì con lei quel giorno, per una passeggiata come tante, e da quel giorno il tam tam innescato è continuo tra appelli social e non, cui oggi si aggiunge anche il nostro su queste pagine perché il passaparola non si fermi. L’ultimo avvistamento.. Avvistata martedì 30 dicembre poco distante da Cutigliano, nel folto del bosco, è stata avvicinata dall’uomo che l’aveva vista ma Giuggiola, probabilmente diffidente, è scappata senza lasciar traccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La barboncina smarrita. “Aiutateci a ritrovare Giuggiola” Leggi anche: Emanuele e quel telefono muto: “Aiutateci a ritrovare nostro figlio” Leggi anche: Emanuele e quel telefono muto: “Aiutateci a ritrovare nostro figlio” | Video Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La barboncina smarrita. “Aiutateci a ritrovare Giuggiola”. La barboncina smarrita. “Aiutateci a ritrovare Giuggiola” - È stata morsa lungo il sentiero che porta allo Scaffaiolo da un altro cane e, sicuramente spaventata, non è più tornata ... msn.com

SI CERCA ANCORA KIRA SMARRITA BARBONCINA DI NONE KIRA - None Kira - Sesso Femmina - Razza Barboncino - Colore Miele con macchia bianca sul petto - Chip Presente da via Gennaro Serra ,Cardito (Napoli ) 21-12-202 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.