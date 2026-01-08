Kathleen Goncharov un genio dell' arte che amava l' Italia

Kathleen Goncharov, artista e figura stimata nel mondo dell’arte, è venuta a mancare il 31 dicembre nella sua casa di Boca Raton, Florida. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama artistico, lasciando un’eredità fatta di creatività e passione. In questo ricordo, si riconosce il valore di una persona che ha dedicato la vita all’arte e alla condivisione culturale.

Con la scomparsa di Kathleen Goncharov, avvenuta il 31 dicembre nella sua casa di Boca Raton, in Florida, il mondo dell'arte perde una delle sue figure più lucide e generose. Aveva 73 anni. Curatrice, organizzatrice culturale e artista, Goncharov ha attraversato oltre quarant'anni di storia dell'arte contemporanea muovendosi con naturalezza tra musei, biennali e spazi indipendenti, senza mai separare la pratica curatoriale da una profonda responsabilità etica e politica. Nata nel 1952 a Monroe, nel Michigan, Goncharov si forma professionalmente a New York all'inizio degli anni Ottanta, in un momento cruciale per la scena artistica americana.

