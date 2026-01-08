Kate Middleton spogliata su X | l’allarme della BBC sull’uso improprio di Grok AI

La BBC ha segnalato preoccupazioni riguardo all’uso improprio di Grok AI, il chatbot sviluppato da x, coinvolgendo tra le vittime anche Kate Middleton. L’episodio solleva questioni sulla sicurezza e l’affidabilità delle tecnologie di intelligenza artificiale, evidenziando l’importanza di un utilizzo responsabile e consapevole di tali strumenti.

