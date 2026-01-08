Kate Middleton spogliata su X | l’allarme della BBC sull’uso improprio di Grok AI
La BBC ha segnalato preoccupazioni riguardo all’uso improprio di Grok AI, il chatbot sviluppato da x, coinvolgendo tra le vittime anche Kate Middleton. L’episodio solleva questioni sulla sicurezza e l’affidabilità delle tecnologie di intelligenza artificiale, evidenziando l’importanza di un utilizzo responsabile e consapevole di tali strumenti.
Kate Middleton è tra le vittime di una funzione di Grok, chatbot di Intelligenza Artificiale sviluppato da x.AI, la quale permette di modificare le immagini caricate sulla piattaforma di Elon Musk, spogliando donne non consenzienti e in vari casi minorenni. Kate Middleton, foto alterate con l’Intelligenza Artificiale. Kate Middleton, insieme a molte attrici, celeb di vario genere, ma anche donne comuni, a volte minorenni, si è trovata a fare i conti con sue immagini modificate da Grok. Pare che tra Natale e Capodanno ci sia stato un picco di utilizzi della funzione del chatbot di X che “spoglia” le donne lasciandole in bikini o in lingerie a loro insaputa. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: “Migliaia di utenti si divertono a usare l’intelligenza artificiale di Gork per ‘spogliare’ le donne a loro insaputa, tra le foto su X anche Kate Middleton e Nell Fisher”: l’allarme della Bbc
Leggi anche: Kate Middleton sull'uso eccessivo di smartphone e tablet: «Siamo fisicamente presenti ma mentalmente assenti, l'amore è guardarsi negli occhi»
Polemiche per Grok AI che spoglia donne su X: coinvolte anche Kate Middleton e minori.
Kate Middleton compie 44 anni: la festa in famiglia, i viaggi del 2026 e la preoccupazione per il primogenito George - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.