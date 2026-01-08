Karate tradizionale Asi Emilia-Romagna Federica Achilli nominata Responsabile tecnico

Federica Achilli è stata designata Responsabile tecnico del settore Karate tradizionale Asi Emilia-Romagna. Questa nomina riflette l'impegno e l'esperienza maturata nel settore, contribuendo allo sviluppo e alla promozione della disciplina nella regione. La sua leadership mira a garantire il rispetto delle norme e a sostenere la crescita delle pratiche tradizionali del Karate in Emilia-Romagna.

Federica Achilli è stata nominata Responsabile tecnico del settore Karate tradizionale Asi Emilia-Romagna. Una notizia insolita, poiché Federica ha sempre lavorato dietro le quinte e parlato per il movimento e per gli altri, mai di sé. Proprio per questo il tutto assume un valore particolare.

