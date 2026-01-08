K Sport Montecchio Gallo ha vinto la Coppa Marche di Eccellenza dopo una partita combattuta contro il Tolentino, nonostante le condizioni di campo difficili a causa della pioggia. La vittoria permette alla squadra di accedere alla fase nazionale, un traguardo importante verso la Serie D. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, elementi fondamentali per affrontare il prossimo percorso.

Al termine di una gara combattuta e ben giocata da entrambe le contendenti nonostante il campo allentato per via della pioggia, la K Sport Montecchio Gallo contro il Tolentino fa sua la Coppa Marche di Eccellenza e accede alla fase nazionale che regala alla vincente l’importante premio della speranza della serie D: di certo sarà un cammino irto di difficoltà ma la squadra come ha dimostrato l’altro ieri ha carattere e niente gli è precluso. Per conoscere il nome dei prossimi avversari bisognerà attendere che si giochi la finale del raggruppamento umbro tra l’Atletico Bmg e la Narnese, gara che era in programma il giorno dell’Epifania allo stadio Liberati di Terni ma che per via del maltempo è stata rinviata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - K Sport, dentro la Coppa un mare di emozioni

Emozioni e sei gol: il K Sport Montecchio Gallo conquista la Coppa!; Coppa Italia Eccellenza / KSport Montecchio Gallo vittorioso a Senigallia, la coppa è sua; Un errore arbitrale del genere non può capitare in una finale: ringrazio i 400 tifosi; Tolentino, l'ora della vendetta: col Montecchio in palio la Coppa Italia.

La Coppa Italia vinta dal K Sport. Tolentino, non basta giocare bene - Contestata la direzione di gara: non rilevato il fallo sul portiere Marricchi in occasione del raddoppio pesarese ... msn.com