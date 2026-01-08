Juventus Women Girelli soddisfatta del suo 2025 | Contenta dei risultati che abbiamo ottenuto come squadra Poi il commento sulla nomination TOTY
Giorgia Girelli ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dalla Juventus Women nel 2025, sottolineando l’impegno del team. La calciatrice ha anche commentato la recente nomination al Team of the Year, evidenziando l’importanza del lavoro collettivo e della crescita continua, sia in campo che fuori. Un riconoscimento che testimonia il percorso di sviluppo e l’impegno costante della squadra.
Juventus Women, Girelli racconta l’orgoglio per la nomination al Team of the Year e l’importanza del lavoro fuori dal campo. La Juventus Women celebra con orgoglio una delle sue stelle più luminose, inserita tra le candidate per il prestigioso Team of the Year (TOTY) di FC26. Cristiana Girelli, simbolo e trascinatrice bianconera, ha affidato ai canali social ufficiali del club (profilo X) le sue emozioni per questo riconoscimento internazionale, che arriva a coronamento di un periodo di rinascita dopo qualche difficoltà passata. La numero 10 analizza con estrema lucidità il percorso compiuto, legando i successi individuali a quelli collettivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
