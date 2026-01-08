Juventus Women Girelli soddisfatta del suo 2025 | Contenta dei risultati che abbiamo ottenuto come squadra Poi il commento sulla nomination TOTY

Giorgia Girelli ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dalla Juventus Women nel 2025, sottolineando l’impegno del team. La calciatrice ha anche commentato la recente nomination al Team of the Year, evidenziando l’importanza del lavoro collettivo e della crescita continua, sia in campo che fuori. Un riconoscimento che testimonia il percorso di sviluppo e l’impegno costante della squadra.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.