Juventus Women anche la 2007 Flis verso l’addio | la polacca sarà ceduta a questo club

La Juventus Women sta programmando il trasferimento della giovane calciatrice polacca Flis, nata nel 2007. La decisione rientra nella strategia del club di rinnovamento e sviluppo del settore giovanile. La cessione rappresenta una fase naturale nel percorso di crescita delle atlete, offrendo opportunità di formazione e miglioramento presso altre società. La notizia si inserisce nel quadro delle attività di rafforzamento e riorganizzazione della rosa femminile bianconera.

