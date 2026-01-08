Juventus Women anche la 2007 Flis verso l’addio | la polacca sarà ceduta a questo club
La Juventus Women sta programmando il trasferimento della giovane calciatrice polacca Flis, nata nel 2007. La decisione rientra nella strategia del club di rinnovamento e sviluppo del settore giovanile. La cessione rappresenta una fase naturale nel percorso di crescita delle atlete, offrendo opportunità di formazione e miglioramento presso altre società. La notizia si inserisce nel quadro delle attività di rafforzamento e riorganizzazione della rosa femminile bianconera.
di Mauro Munno . La polacca militava nella Primavera di Bruzzano. Altro movimento in uscita per la Juventus Women che dovrebbe presto veder partire anche Krystyna Flis, polacca classe 2007 arrivata a Torino nel gennaio 2025. L'esterna, che militava nella Primavera di Bruzzano, va verso la cessione a titolo definitivo. Il futuro di Flis sarà in Svizzera: è in via di definizione l'accordo con il Basilea.
