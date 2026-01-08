Juventus Tudor risolve il contratto | quanto risparmia la Juventus

La Juventus ha ufficialmente risolto il contratto con Igor Tudor, che era in scadenza nel 2027. La decisione, annunciata oggi, segue l’esonero del tecnico avvenuto il 27 ottobre scorso. Questa separazione consente alla società di risparmiare sui costi legati al contratto residuo di Tudor, influendo sui parametri di bilancio e sulla pianificazione futura della squadra.

