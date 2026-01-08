Juventus | Spalletti mostra soddisfazione
Luciano Spalletti ha commentato la vittoria della Juventus contro il Sassuolo durante la trasmissione Sky Calcio Club. Ha espresso soddisfazione per l’andamento della partita, sottolineando il buon rendimento della squadra, ma ha anche evidenziato l’importanza di continuare a lavorare per migliorare. Le sue parole riflettono un atteggiamento equilibrato, orientato a valorizzare i risultati ottenuti senza perdere di vista le potenzialità di crescita.
Luciano Spalletti ha parlato a Sky Calcio Club dopo la vittoria della Juventus contro il Sassuolo, mostrando soddisfazione per la prestazione ma anche consapevolezza dei margini di miglioramento. Il tecnico toscano ha definito la Juventus “una squadra vera”, capace di dominare e creare occasioni, ma ha sottolineato la necessità di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
