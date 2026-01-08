Juventus | ritorno di Chiesa è il tema caldo
Il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus continua a essere al centro dell'attenzione nel mercato bianconero. Le recenti indiscrezioni indicano un accordo di prestito secco fino a giugno, con l'esterno azzurro motivato dal progetto tecnico di Luciano Spalletti e dalla volontà di ottenere più spazio in campo. La trattativa sembra ormai avviata, mantenendo alta l’attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.
Il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus resta il tema caldo del mercato bianconero. Le ultime indiscrezioni confermano una trattativa avanzata: l’esterno azzurro ha dato il suo sì convinto al prestito secco fino a giugno, attratto dal progetto di Luciano Spalletti e dalla possibilità di giocare con continuità per il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
