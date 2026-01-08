Juventus offerta per Koopmeiners | ecco formula e prezzo finale

La Juventus ha presentato un’offerta per Koopmeiners, con dettagli sulla formula e il prezzo finale. Il centrocampista olandese, impiegato come braccetto sinistro nel modulo di Spalletti, attira l’interesse di club esteri. In particolare, il Galatasaray si sta avvicinando al mercato italiano, considerandolo tra le opzioni per rinforzare il proprio reparto mediano.

Il centrocampista olandese sta trovando spazio come braccetto sinistro di difesa da quando c'è Spalletti in panchina Il Galatasaray guarda con sempre maggiore interesse al mercato italiano e, secondo quanto riportato dal sito turco 'Hurriyet', avrebbe messo nel mirino anche Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus. Il club di Istanbul sarebbe pronto a presentare un'offerta strutturata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, una formula che permetterebbe ai giallorossi di rinforzare la rosa senza un esborso immediato eccessivo.

Dalla Turchia: il Galatasaray su Koopmeiners. Le ultime e la posizione della Juventus - Siamo nella fase embrionale della questione: gli aranciorossi hanno in mente un prestito con diritto di riscatto inferiore ai 30 milioni di euro, formula, questa, che HT Spor spiega essere non gradita ... msn.com

Koopmeiners, ora Spalletti ricostruisce RoboKoop - Chissà se Luciano Spalletti ha trovato davvero la formula magica per salvare 60 milioni di investimento: quel che è certo, dopo una partita alla guida della Juventus, è che un Teun ... tuttosport.com

La #Juventus non molla la pista #Senesi. Anzi il club bianconero fa sul serio per il centrale argentino. Secondo le informazioni di calciomercato.com, la #Juventus presenterà un'offerta per acquistarlo a zero in estate. La notizia completa al primo comment - facebook.com facebook

Perin resta alla Juventus: rifiutata l'offerta del Genoa x.com

