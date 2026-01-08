Juventus | McKennie il jolly americano

Weston McKennie si conferma un elemento versatile per la Juventus di Luciano Spalletti. L’americano ha dimostrato di poter ricoprire diversi ruoli, tra cui esterno, mezzala e terzino. La sua capacità di adattamento lo rende un’arma preziosa per la squadra, pronta a intervenire in più situazioni, anche inaspettate, come quella di un eventuale ruolo di vice-portiere.

Weston McKennie si conferma il jolly tuttofare della Juventus di Luciano Spalletti. L'americano, già utilizzato come esterno alto, mezzala e persino terzino in emergenza, potrebbe diventare il vice-portiere improvvisato in caso di necessità estrema. Un'idea nata per scherzo nello spogliatoio, ma che sottolinea la versatilità del texano: "Weston è pronto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

