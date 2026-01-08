La Juventus monitora attentamente i livelli dei giocatori dopo l’ultima vittoria, con particolare attenzione al rientro di Kelly. La squadra si prepara al prossimo impegno di campionato, adottando un approccio controllato per garantire la miglior condizione fisica possibile. Cauto anche il focus su Conceição, per assicurare una piena disponibilità e prevenire eventuali infortuni. La gestione delle risorse resta prioritaria in vista delle sfide future.

La Juventus gestisce i carichi dopo l’ultima vittoria e guarda già al prossimo impegno di campionato. Anche oggi niente campo alla Continassa: lo staff ha concesso un’ulteriore giornata di recupero prima di riprendere la preparazione in vista della sfida di lunedì sera contro la Cremonese allo Stadium. Arrivano però segnali incoraggianti dall’infermeria. Lloyd Kelly è pronto a rientrare nel gruppo dei convocati dopo aver smaltito l’affaticamento muscolare che lo aveva fermato nelle ultime gare. Lo staff di Luciano Spalletti conta di riaverlo a disposizione già per il match di lunedì. Più prudenza, invece, per Francisco Conceição. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Kelly verso il rientro: cautela su Conceição

