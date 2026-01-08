Juventus giorno di riposo | Kelly verso il recupero cautela su Conceição

La Juventus si prende un giorno di riposo in vista della prossima partita contro la Cremonese. Kelly si avvicina al recupero, mentre su Conceição si mantiene cautela. La squadra si concentra sulla fase di recupero, preparando con attenzione la sfida imminente.

La Juventus rallenta oggi i motori e prepara la ripartenza in vista del prossimo impegno di campionato contro la Cremonese. La squadra usufruisce di una giornata di riposo, con la ripresa degli allenamenti fissata per domani alla Continassa. L’attenzione dello staff è tutta sulle condizioni di Lloyd Kelly e Francisco Conceição, entrambi rimasti a lavorare a parte nell’ultima seduta. Filtra cauto ottimismo per il difensore inglese, che viaggia verso il recupero in tempo per il match di lunedì. Più prudenza invece sul fronte Conceição: per l’esterno portoghese saranno determinanti le prossime giornate di lavoro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

