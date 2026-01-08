Juventus | David esclusiva bianconera

Jonathan David rimane un giocatore della Juventus. Dopo alcune voci di uno scambio con la Premier League, il canadese ha espresso chiaramente il desiderio di proseguire la sua avventura con la maglia bianconera, escludendo qualsiasi operazione di mercato con altri club. La sua volontà di restare rappresenta una notizia importante per il futuro della squadra, che potrà contare sulla sua presenza anche nella prossima stagione.

Jonathan David resta un'esclusiva della Juventus. Lo scambio in Premier League che avrebbe potuto portare il canadese in Inghilterra – con profili come un attaccante o un centrocampista in entrata – è definitivamente saltato: il giocatore ha manifestato chiaramente la volontà di rimanere bianconero, chiudendo ogni porta a operazioni incrociate.

