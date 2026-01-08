Juventus come finirà | una clamorosa profezia su Luciano Spalletti

L'attuale corsa della Juventus per il quarto posto si presenta come una sfida incerta, con possibili sviluppi legati anche all’andamento europeo. La stagione potrebbe riservare sorprese, influenzando il destino del club e di Luciano Spalletti. In questo contesto, analizzare le dinamiche e le prospettive diventa fondamentale per comprendere come potrebbe evolversi la situazione della squadra nei prossimi mesi.

Bella e inaspettata questa corsa al quarto posto, l’ultimo per il paradiso della Champions, ammesso che il cammino europeo non regali un quinto pass come due stagioni fa. C’è la nobile che risale, l’eterna incompiuta nelle mani di un guru e la sfacciata cenerentola. La corsa riguarda loro tre: Juventus, Roma e Como. Giunti al giro di boa, la sensazione è che sarà così fino alla fine e che in gioco possano entrare equilibri psicologici opposti. Il Como ha il vantaggio di non doverla fare, questa corsa, di non aver nulla da perdere. La Juventus, al contrario, avrà tutto il peso della responsabilità, ma Spalletti lo brama per alzare il livello dei suoi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

