Juventus Cassano La Juve col Lecce meritava di vincere 5-0

Antonio Cassano, ospite a Viva El Futbol, ha espresso il suo parere sulla partita tra Juventus e Lecce, affermando che i bianconeri avrebbero meritato di vincere con un risultato di 5-0. La sua valutazione si basa sull’andamento della gara e sulle occasioni create dalla Juventus, sottolineando l’importanza di un risultato giusto e meritato per la squadra di Torino.

Le pagelle di Juventus-Lecce 1-1: David e Cambiaso rovinano la prova di una buona Juve - 1 con le pagelle della partita: il migliore in campo è Falcone che para tutto il parabile, ma ... eurosport.it

Juve Lecce 1-1: tanta sfortuna ma quanti errori! I bianconeri non riescono a vincere allo Stadium la prima del 2026 - Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di v ... juventusnews24.com

Spalletti non cambia idea su David: gli dà ancora fiducia dopo il rigore sbagliato e lui la ripaga con gol e assist. E a proposito del rigore contro il Lecce, ricordate come li calciava Diego Milito #vivaelfutbol #milito #david #juventus #cassano - facebook.com facebook

