Juve Stabia-Pescara diciannovesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Juve Stabia e Pescara, valida per la diciannovesima giornata della Serie B 2025/2026, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. I padroni di casa mirano a rafforzare la loro posizione in zona playoff, mentre gli ospiti cercano punti utili per la salvezza. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I padroni di casa puntano al consolidamento in zona playoff, mentre gli abruzzesi cercano disperatamente punti salvezza. Juve Stabia-Pescara si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 17.15 presso lo stadio Menti. JUVE STABIA-PESCARA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli stabiesi arrivano al giro di boa con il vento in poppa e una classifica che profuma di playoff. La squadra di Abate è imbattuta da settimane tra le mure amiche ed ora vuole partire forte in vista di un periodo che si preannuncia positivo in ottica playoff.

