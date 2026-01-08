Bobbi Brown amplia la sua proposta con Jones Road, entrando nel mondo del body care. La nuova linea si distingue per semplicità, qualità e un’atmosfera rilassante, perfetta per prendersi cura della pelle anche sotto il collo. Con pochi prodotti, senza eccessi, e un tocco di eleganza, questa collezione invita a una routine sensoriale, offrendo un’esperienza di benessere da integrare facilmente nella quotidianità.

Se pensavi che Jones Road fosse “solo” makeup, è il momento di aggiornare il . Bobbi Brown apre ufficialmente il capitolo body care e lo fa nel modo più Jones Road possibile: pochi prodotti, zero caos, tanta sensorialità e una vibe da spa chic che ti viene voglia di provare subito sotto la doccia. Bobbi Brown porta Jones Road nel body care: scrub, creme e oli per una nuova idea di bellezza. Bobbi Brown non ha mai creduto nella bellezza a compartimenti stagni. La sua filosofia è sempre stata chiara: la bellezza è un sistema completo, non un singolo step. E infatti il passaggio dal viso al corpo sembra più un’evoluzione naturale che un semplice lancio di categoria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jones Road fa glow anche sotto il collo: Bobbi Brown debutta nel body care

Leggi anche: Il collo non mente mai, ecco perché serve una crema anche lì sotto

Leggi anche: Hyundai CRATER Concept: il nuovo volto dell’off-road debutta a Los Angeles

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Phillip Lobban. . Musicphill Promotion @cassette.jones from crossroads to CrossRoad Terminal , Real know Real Cassette Jones , The story has been told from Kingston to Jamaica , A true testament of my works and being there as a friend , A brother , on this r facebook