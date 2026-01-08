Jelenic la notte al Niguarda del killer del capotreno | cosa è successo

Il 36enne croato Marin Jelenic, senza fissa dimora, è stato coinvolto in un episodio tragico presso la stazione di Bologna. La sera del 5 gennaio, Jelenic ha ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, nel parcheggio della stazione centrale. In tasca aveva un biglietto per l’Austria. Questo episodio ha suscitato grande attenzione sull’accaduto e sulle circostanze che lo hanno determinato.

Aveva in tasca un biglietto per l' Austria, il 36enne croato Marin Jelenic: lo sbandato senza fissa dimora la sera del 5 gennaio ha accoltellato a morte il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio nel parcheggio della stazione centrale di Bologna. Un omicidio con l'aggravante dei "motivi abietti": Jelenic, che ha colto Ambrosio alle spalle, potrebbe aver messo in atto una vendetta: una delle ipotesi che circolano è quella secondo cui avrebbe ucciso dopo un vecchio diverbio avuto con il capotreno nei giorni passati. In ogni caso, tra i due non c'era una reale conoscenza. Fermato a Desenzano sul Garda la sera de 6 gennaio, il croato ha fatto di tutto per farsi passare per " confuso ", a cominciare dalle prime parole dette agli agenti che l'hanno identificato: "So che sono ricercato, ma non so il motivo".

