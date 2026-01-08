james ransone confermata la causa della morte della star di it e the wire

È stata resa nota la causa della morte dell’attore James Ransone, noto per aver interpretato Eddie Kaspbrak nel secondo capitolo di IT. La conferma ufficiale chiarisce le circostanze della scomparsa dell’attore, noto anche per ruoli in The Wire. Questa notizia offre un chiarimento sulle circostanze della sua dipartita, contribuendo a una comprensione più completa della sua carriera e della sua vita.

È stata annunciata ufficialmente il motivo della scomparsa dell'attore, famoso per aver interpretato Eddie Kaspbrak nel secondo capitolo del franchise di Andy Muschietti. Lo scorso 19 dicembre è stata annunciata pubblicamente la prematura scomparsa di James Ransone, star di IT: Capitolo 2 e The Wire. L'attore, al momento della morte, aveva 46 anni. People ha confermato la causa della morte di Ransone. Il magazine ha reso noto il motivo della scomparsa dell'attore dopo aver ottenuto il certificato medico della sua scomparsa lo scorso 29 dicembre. James Ransone era conosciuto in Italia soprattutto per aver partecipato al secondo film del dittico tratto dal romanzo di Stephen King. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

