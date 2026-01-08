JAKALA firma il redesign del sito Dompé | una nuova esperienza digitale

JAKALA, specializzata nella trasformazione digitale attraverso l’Intelligenza Artificiale, ha supportato Dompé nel restyling del proprio sito istituzionale. Il progetto ha previsto una revisione strutturale e grafica, finalizzata a migliorare l’esperienza degli utenti e a rendere più efficace la comunicazione online dell’azienda. La collaborazione ha portato a una piattaforma più moderna e funzionale, in linea con gli obiettivi strategici di Dompé.

JAKALA, leader europeo nell'ambito della data transformation guidata dall' Intelligenza Artificiale, ha affiancato Dompé nel redesign del sito istituzionale Dompé.com, realizzando una nuova esperienza digitale che segna un'evoluzione nel modo in cui l'azienda si presenta online. Lo comunica JAKALA in una nota, sottolineando che il progetto accompagna il percorso di rinnovamento della brand identity di Dompé e definisce il sito come primo touchpoint strategico nel dialogo con stakeholder a livello globale. Il contributo di JAKALA ha interessato l'intera esperienza digitale: dalla riprogettazione dell'architettura dei contenuti alla definizione della user experience, fino allo sviluppo di un sistema visivo strutturato e coerente, pensato per rendere immediatamente leggibili i valori del brand in ambiente digitale.

