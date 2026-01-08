Itt Giorgi a gennaio e febbraio altri incontri per l' orientamento d' ingresso

Da brindisireport.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Itt “Giorgi” di Brindisi rinnova gli incontri di orientamento per gennaio e febbraio, offrendo ai futuri studenti l’opportunità di conoscere i propri indirizzi di studio: Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica e Automazione, Meccanica, Meccatronica ed Energia. La scuola si propone come un punto di riferimento per un percorso formativo tecnico di qualità, volto a preparare figure professionali competenti e aggiornate nel settore tecnologico.

BRINDISI - L’Itt “Giorgi” di Brindisi è una scuola che guarda al futuro. Un istituto tecnico di eccellenza che offre tre indirizzi di studio altamente qualificanti: Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica e Automazione, Meccanica, Meccatronica ed Energia.Una qualità. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: I ragazzi e la scuola . Incontri di orientamento per aiutare nella scelta

Leggi anche: Fontana di Trevi, dal 1° febbraio due euro per l’ingresso al catino

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.