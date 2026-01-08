Itt Giorgi a gennaio e febbraio altri incontri per l' orientamento d' ingresso

L’Itt “Giorgi” di Brindisi rinnova gli incontri di orientamento per gennaio e febbraio, offrendo ai futuri studenti l’opportunità di conoscere i propri indirizzi di studio: Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica e Automazione, Meccanica, Meccatronica ed Energia. La scuola si propone come un punto di riferimento per un percorso formativo tecnico di qualità, volto a preparare figure professionali competenti e aggiornate nel settore tecnologico.

