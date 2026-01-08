Italiani al via a Brugherio Bergamo sogna aspettando i Mondiali
Gli appassionati di ciclocross si preparano a vivere un fine settimana di competizioni a Brugherio, in provincia di Monza e della Brianza. Sabato 10 e domenica 11 gennaio si terranno i Campionati Italiani, a circa 20 giorni dai Mondiali in Olanda. L’evento rappresenta un importante momento di confronto e preparazione per gli atleti italiani, in attesa delle sfide internazionali.
CICLOCROSS. Sabato 10 e domenica 11 gennaio in Brianza i Tricolori, a 20 giorni dalla kermesse iridata in Olanda. Tra i corridori orobici occhi puntati su Sara Peruta e Francesco Bettinelli (juniores), tra le Élite in gara Lucia Bramati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
