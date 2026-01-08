Italiani al via a Brugherio Bergamo sogna aspettando i Mondiali

Gli appassionati di ciclocross si preparano a vivere un fine settimana di competizioni a Brugherio, in provincia di Monza e della Brianza. Sabato 10 e domenica 11 gennaio si terranno i Campionati Italiani, a circa 20 giorni dai Mondiali in Olanda. L’evento rappresenta un importante momento di confronto e preparazione per gli atleti italiani, in attesa delle sfide internazionali.

Domentica appuntamento con la diretta streaming dei Campionati Italiani Ciclocross su #tuttobiciweb! Tutte le categorie femminili e maschili da Brugherio: diretta integrale dalle 8.40 alle 16 #ciclismo #ciclocross https://www.tuttobiciweb.it/article/1767814361 - facebook.com facebook

