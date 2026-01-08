Italia soccorsi e traffico bloccato per un incidente Coinvolti diversi mezzi

Una mattina come tante altre, con il traffico intenso e il rumore della città che si sveglia. Tuttavia, un incidente ha causato blocchi e interventi di soccorso, coinvolgendo diversi mezzi. La situazione ha rallentato il normale flusso di veicoli, creando disagi per chi si sposta verso Roma. Ecco cosa è successo e quali sono le ultime novità sulla viabilità in questa giornata.

Una mattina che doveva iniziare come tante altre, la radio accesa, il caffè ancora in mano e la solita corsa verso Roma. Poi, all’improvviso, tutto si ferma. Auto in colonna, motori spenti, telefoni che iniziano a vibrare: “Che succede sulla Pontina?”. Quello che era il solito flusso di pendolari si è trasformato in una lunghissima scia di mezzi bloccati, clacson, messaggi ai colleghi per avvisare del ritardo e quel nervosismo che cresce minuto dopo minuto. Per migliaia di persone l’inizio della giornata è diventato un piccolo incubo. Il cuore della situazione è la SS148 Pontina, in direzione Roma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Folle incidente, coinvolti diversi mezzi: ci sono morti e feriti Leggi anche: Incidente pullman-camion in autostrada: traffico bloccato e soccorsi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Scontro tra bus e camion in A26: un morto e 20 feriti; Incidente sull'Aurelia bis a Tarquinia: autocisterna ribaltata, un ferito e traffico bloccato; Incidente A1 adesso: 6 km di coda verso Bologna; Schianto in A26 tra pullman, camion e auto: una vittima e una ventina di feriti. Pontina paralizzata verso Roma: soccorsi e traffico bloccato per un maxi incidente tra diversi veicoli - Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sulla SS148 Pontina in direzione Roma, dove si è verificato un grave incidente che ha coinvolto più veicoli. msn.com Violento tamponamento tra due auto sull’A22: traffico paralizzato - Avio: due auto coinvolte, traffico bloccato e code oltre tre chilometri. nordest24.it

Assalto armato a un portavalori sull’A14: esplosioni, colpi di arma da fuoco e traffico bloccato tra Ortona e Pescara Sud - Rapina a un portavalori sull’autostrada A14 tra Ortona e Pescara Sud: commando in azione con esplosivo e fumogeni, bottino da 400mila euro, traffico bloccato e indagini in corso. msn.com

Ultim'ora Italia - Soccorsi disperati, cos'è successo alla fine - facebook.com facebook

#Maltempo #Roma, da stamattina portati a termine dai #vigilidelfuoco 175 interventi di soccorso connessi alla forte pioggia. La maggior parte di questi per alberi pericolanti, soccorsi automobilisti in difficoltà, prosciugamenti aree allagate e smottamenti #5genn x.com

