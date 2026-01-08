Italia paralizzata il 9 e 10 gennaio | aerei treni e scuole a rischio

Il 9 e 10 gennaio l’Italia si prepara a vivere due giornate di sciopero, coinvolgendo aerei, treni e scuole. Questi eventi potrebbero influire sulla mobilità e sulla routine di molte persone, evidenziando le sfide legate alla continuità dei servizi pubblici. È importante rimanere aggiornati sulle eventuali modifiche o cancellazioni per pianificare al meglio le proprie attività durante queste date.

L’anno nuovo si apre con il ritorno degli scioperi e con due giornate, 9 e 10 gennaio, destinate a mettere alla prova la quotidianità di milioni di persone. Trasporti e scuola tornano al centro della protesta sindacale, in un clima di tensione che accompagna l’avvio del 2026 e che si traduce in disagi diffusi per pendolari, viaggiatori e famiglie. Il primo fronte si apre venerdì 9 gennaio, quando a fermarsi è il settore aereo. Diverse compagnie e società di assistenza aeroportuale hanno annunciato l’adesione allo sciopero, con astensioni dal lavoro concentrate in alcune fasce orarie o, in altri casi, per l’intera giornata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Sciopero del 9 gennaio, aerei e treni fermi per 24 ore: gli orari garantiti; Gennaio da incubo: Italia paralizzata dagli scioperi! Ecco le date da bollino nero.

