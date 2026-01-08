Istat | lieve calo tasso di occupazione

A novembre 2025, l’Istat segnala un lieve calo del tasso di occupazione, con circa 24 milioni e 188 mila persone occupate. Rispetto al mese precedente, si registra una diminuzione di 34 mila unità, pari allo 0,1%. Questi dati riflettono una leggera flessione nel mercato del lavoro, evidenziando la stabilità ma anche le sfide attuali per l’occupazione in Italia.

11.25 A novembre 2025 il numero di occupati, (24 milioni e 188mila) è in calo sul mese precedente di 34mila unità, -0,1%. Tasso di occupazione al 62,6% (-0,1%). Nei dati Istat, su base annua il numero degli occupati segna +0,7% rispetto a novembre 2024: +179mila, calcolando +258mila dipendenti permanenti,+126mila autonomi e -204mila dipendenti a termine. In calo il tasso di disoccupazione: a novembre scende a 5,7% (-0,1%) e tra i giovani al 18,8% (-0,8%). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

