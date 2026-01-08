Istat | lieve calo tasso di occupazione
A novembre 2025, l’Istat segnala un lieve calo del tasso di occupazione, con circa 24 milioni e 188 mila persone occupate. Rispetto al mese precedente, si registra una diminuzione di 34 mila unità, pari allo 0,1%. Questi dati riflettono una leggera flessione nel mercato del lavoro, evidenziando la stabilità ma anche le sfide attuali per l’occupazione in Italia.
11.25 A novembre 2025 il numero di occupati, (24 milioni e 188mila) è in calo sul mese precedente di 34mila unità, -0,1%. Tasso di occupazione al 62,6% (-0,1%). Nei dati Istat, su base annua il numero degli occupati segna +0,7% rispetto a novembre 2024: +179mila, calcolando +258mila dipendenti permanenti,+126mila autonomi e -204mila dipendenti a termine. In calo il tasso di disoccupazione: a novembre scende a 5,7% (-0,1%) e tra i giovani al 18,8% (-0,8%). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Livello record di occupazione, tasso al 62,7%: cosa rivelano i dati Istat
Leggi anche: Lavoro, occupazione in Italia ai massimi storici: tasso al 62,7% a ottobre secondo l’Istat
Censimento Istat 2024: declino demografico e fratture territoriali; Terzo trimestre 2025: cresce il potere d’acquisto delle famiglie, ma i consumi restano bassi; Istat: crescono il reddito e il risparmio delle famiglie, ma peggiorano i conti della Pubblica Amministrazione; Miran (Fed): serve un taglio dei tassi di oltre l’1%.
Istat: a novembre il tasso di disoccupazione cala al 5,7%, mai così basso - Ma il tasso di inattività sale al 33,5%. msn.com
Istat, occupazione scende al 62,6%: calo per donne e giovani - Scende l'occupazione in Italia a novembre 2025 dal mese precedente, ma rispetto a un anno prima ci sono quasi 180mila occupati in più. msn.com
Lavoro: Istat, tasso disoccupazione cala a 5,7% a novembre, giovani a 18,8% (RCO) - A novembre 2025 la diminuzione delle persone in cerca di lavoro (- ilsole24ore.com
Il Messaggero gasato sul dato degli occupati: come valutare il Governo Meloni?
Secondo l’ #Istat, a dicembre i prezzi tornano a crescere, riportando l’inflazione sui livelli di ottobre. Pesano energia e alimentari, mentre l’ #inflazione di fondo mostra segnali di lieve accelerazione. x.com
Censimento 2024, continua il lieve calo della popolazione. ISTAT: “la dinamica positiva degli stranieri concorre a contenere la flessione a livello nazionale.” Link alla notizia nel primo commento. facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.