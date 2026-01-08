Ispettrice presa a pugni da un detenuto nel carcere di Avellino | la donna finisce in ospedale

Un episodio di violenza si è verificato nel carcere di Avellino, dove un detenuto ha aggredito fisicamente un’ispettrice della Polizia Penitenziaria, che è finita in ospedale. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza all’interno delle strutture penitenziarie e sulla tutela degli agenti impegnati quotidianamente nel loro ruolo.

Un grave episodio di violenza si è verificato all'interno della casa circondariale di Avellino, dove una ispettrice della Polizia Penitenziaria è stata aggredita fisicamente da un detenuto. Il fatto avvenuto nella sezione di media sicurezza. Secondo le informazioni disponibili, l'aggressione è avvenuta nella sezione di media sicurezza dell'istituto penitenziario irpino. Qui, un detenuto ha colpito con un pugno al volto l'ispettrice, provocandole lesioni tali da rendere necessario il trasferimento in ospedale. Dopo gli accertamenti medici, le ferite riportate sono state giudicate guaribili in circa 20 giorni.

