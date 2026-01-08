Ironman Italy Emilia-Romagna 2026 si conferma un evento di grande rilievo nel panorama triathlon internazionale, con tutte le iscrizioni già complete in anticipo. La manifestazione continua ad attirare atleti da tutto il mondo, confermando il suo ruolo di appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport e endurance.

Ironman Italy Emilia-Romagna si conferma ancora una volta come uno degli appuntamenti sportivi più attesi e partecipati a livello internazionale, registrando il tutto esaurito con largo anticipo. Le iscrizioni per le competizioni principali sono infatti già sold out, a testimonianza di un entusiasmo che non conosce limiti. Le gare sono ufficialmente in programma per il weekend di sabato 19 e domenica 20 settembre 2026, date che trasformeranno Cervia e la Riviera romagnola nel cuore pulsante del triathlon mondiale. Questo successo straordinario, che si ripete di anno in anno, consacra il lungo fine settimana cervese come una vera e propria medaglia d’oro per la partecipazione, ponendolo in vetta alle classifiche degli eventi Ironman con il maggior numero di atleti al mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ironman 2026 fa già il pieno di iscrizioni

