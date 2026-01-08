Irina Shayk | Quando a Parigi facevo la fame non mi volevano perché avevo troppo seno e labbra carnose
Irina Shayk, modella russa nota per la sua eleganza, racconta le difficoltà incontrate all'inizio della carriera a Parigi, dove veniva giudicata troppo estrosa per essere apprezzata. Timida e riservata, preferisce evitare i complimenti e si distingue per la sua natura sobria e distante dal mondo delle feste. La sua storia dimostra come la differenza possa diventare un punto di forza, anche in un settore competitivo come quello della moda.
È timida, odia i complimenti e si definisce l’esatto contrario di una “party girl”. Difficile immaginare Irina Shayk, nata Irina Valer’evna Šajchlislamova, come una modella controcorrente, eppure è proprio così che lei si sente. «Vivo l’età con naturalezza. Sono diventata modella tardi, a 19 anni. Per tutti ero fuori tempo massimo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
