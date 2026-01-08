Iran rivolta nelle strade in oltre 100 città Trump | Pronti a intervenire in caso di violenze

In Iran, proteste si diffondono in più di 100 città, con manifestanti che esprimono insoddisfazione verso il regime degli ayatollah. La mobilitazione, tra slogan e dimostrazioni, rappresenta una delle più intense degli ultimi anni. Intanto, le autorità statunitensi, tra cui Donald Trump, hanno dichiarato la disponibilità a intervenire in caso di violenze. La situazione rimane delicata e in evoluzione, con implicazioni geopolitiche e interne ancora da definire.

« Questa non è l'ultima battaglia, Pahlavi sta tornando ». È questo uno degli slogan che risuonano nelle piazze iraniane, dove migliaia di persone sono tornate a protestare contro il regime degli ayatollah, in una mobilitazione che non si vedeva con questa intensità da anni. Da Urmia a Kermanshah, passando per la capitale Teheran, le manifestazioni hanno coinvolto diverse aree del Paese. Una sfida aperta al potere che richiama alla memoria le proteste esplose dopo la morte di Mahsa Amini, la giovane arrestata per non aver indossato correttamente l'hijab, da cui nacque il movimento «Donna, vita, libertà».

