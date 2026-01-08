Iran media | ufficiale di polizia ucciso a coltellate in scontri a Teheran

Durante le recenti proteste a Teheran, un ufficiale di polizia di Malard è stato ucciso a coltellate. L’incidente si è verificato nel contesto di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, evidenziando la tensione crescente nella regione. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità cercano di gestire le proteste e di mantenere l’ordine pubblico.

Un agente di polizia iraniano della città di Malard nella provincia di Teheran è stato ucciso a coltellate nel corso delle proteste contro il governo. Lo riportano i media iraniani spiegando che l’agente in questione è il tenente colonnello Shahin Dehghan “martirizzato durante i tentativi di controllare i disordini nell’area “. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, media: ufficiale di polizia ucciso a coltellate in scontri a Teheran Leggi anche: Iran, scontri al Grand Bazaar di Teheran: polizia lancia gas lacrimogeni contro manifestanti Leggi anche: Iran, media: “Trump e Netanyahu hanno accordo per colpire”. E Teheran accusa Israele Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Proteste in Iran, auto rovesciate e fiamme davanti alla stazione di polizia ad Azna; Prosegue l’ondata di proteste in Iran. Notte di tensione ad Azna, cittadina della provincia di Lorestan, nell’Iran occidentale. Video diffusi sui social media mostrano manifestanti radunati davanti a una stazione di polizia che scandiscono slogan contro il regime; Il ragazzo seduto davanti ai poliziotti in moto il simbolo della rivolta in Iran. Il video diventa virale; Iran: attivisti, bilancio proteste sale a 35 morti e 1’200 arresti. Iran, la polizia inizia a disertare. E gli Usa alzano i bombardieri - Intanto, le basi militari degli Stati Uniti in Medio Oriente sarebbero in ... iltempo.it

Iran, Trump: pronti a intervenire se Teheran ucciderà i manifestanti. Media: «Almeno 10 morti in tre giorni» - Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono “pronti a intervenire” se l’Iran ucciderà i manifestanti, dopo che sei persone sono morte ieri 1° gennaio durante le proteste contro i ... ilsole24ore.com

Iran, sesto giorno di proteste: 7 vittime. Trump: “Interverremo se il regime spara sui manifestanti” - Trump: "Gli USA interverranno se il regime sparerà sui manifestanti" ... ilfattoquotidiano.it

ULTIM'ORA: Forse ai media mainstream non interessa molto, ma l' #Iran si sta via via liberando; lentamente, si sta liberando dalla Repubblica islamica dopo 46 anni di oppressione. Per il Medio Oriente questa rappresenterebbe una rivoluzione simile a quella x.com

MEDIA, ISRAELE AVVERTE DAMASCO: "PIANO DELL'IRAN PER UCCIDERE LEADER SIRIANO AHMAD SHARAA" Media israeliani riferiscono che l'Iran starebbe lavorando insieme ad altri attori ostili per assassinare il leader siriano Ahmad Sharaa, second - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.