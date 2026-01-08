Io sono Farah replica puntata dell’8 gennaio in streaming | Video Mediaset
Oggi, giovedì 8 gennaio, torna in streaming la soap turca Io sono Farah, disponibile su Video Mediaset. In questa puntata, Tahir cerca di rassicurare Farah, che desidera ancora capire i suoi prossimi passi. La storia si sviluppa con momenti di tensione e riflessione, offrendo agli spettatori un’ulteriore occasione per seguire le vicende dei protagonisti.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 8 gennaio – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna Tahir cerca di tranquillizzare Farah, non ha cambiato idea ma ha bisogno di più tempo prima di partire per l’estero. La donna, a quel punto, gli svela tutta la verità. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
