Io sono Farah anticipazioni Bade muore? Chi è l’attentatore

Bade muore nelle nuove puntate di Io sono Farah? La prima stagione della serie TV turca va verso il finale con un incidente che porta lei e la protagonista a rischiare di morire. Qualcuno, infatti, tenta di uccidere Farah e Bada in auto. Ma di chi si tratta? E perché vuole che muoiano? Mentre la protagonista e Mehmet puntano l’attenzione su Ali Galip, ecco che Tahir pensa subito a Behnam, il padre di Kerimsah. In realtà, entrambe le ipotesi sono errate. Infatti, nessuno dei due cerca di uccidere le due donne che si trovano in macchina. Ma vediamo insieme chi è il misterioso attentatore e se Bade riesce a sopravvivere. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

