Io sono Farah anticipazioni Bade muore? Chi è l’attentatore

Da latuafonte.com 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bade muore nelle nuove puntate di Io sono Farah? La prima stagione della serie TV turca va verso il finale con un incidente che porta lei e la protagonista a rischiare di morire. Qualcuno, infatti, tenta di uccidere Farah e Bada in auto. Ma di chi si tratta? E perché vuole che muoiano? Mentre la protagonista e Mehmet puntano l’attenzione su Ali Galip, ecco che Tahir pensa subito a Behnam, il padre di Kerimsah. In realtà, entrambe le ipotesi sono errate. Infatti, nessuno dei due cerca di uccidere le due donne che si trovano in macchina. Ma vediamo insieme chi è il misterioso attentatore e se Bade riesce a sopravvivere. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

io sono farah anticipazioni bade muore chi 232 l8217attentatore

© Latuafonte.com - Io sono Farah anticipazioni, Bade muore? Chi è l’attentatore

Leggi anche: Io Sono Farah, anticipazioni 5-9 gennaio 2026: attentato a Farah e Bade

Leggi anche: Io Sono Farah, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026: Farah e Bade subiscono un attentato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Io sono Farah, anticipazioni 31 dicembre: chi ha ucciso il donatore?; Io sono Farah, le anticipazioni dal 29 dicembre al 2 gennaio; Io sono Farah, le anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026; Nella puntata di stasera di “Io sono Farah” Cihan si uccide davanti a Tahir e Mehmet.

io sono farah anticipazioniBeautiful, Io Sono Farah, Forbidden Fruit, La forza di una donna, La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 gennaio 2026 - Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah e La forza di una donna, in onda su Canale 5, e de La Promessa, su Rete 4, che andranno in onda o ... msn.com

io sono farah anticipazioniIo sono Farah, anticipazioni settimana dal 12 al 16 gennaio - Io sono Farah, anticipazioni della settimana dal 12 gennaio al 16 gennaio della serie turca in onda tutta la settimana. tvserial.it

io sono farah anticipazioniAnticipazioni Io sono Farah prossima puntata 13 gennaio 2026/ Chi ha tentato di ucciderla? - ... ilsussidiario.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.