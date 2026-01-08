Il 8 gennaio 2026, a Pianoro, sulla via Andrea Costa, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di una donna investita mentre attraversava la strada. Nonostante le recenti modifiche al traffico, l’incidente rappresenta il primo decesso dell’anno nel territorio metropolitano di Bologna, evidenziando ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale.

Pianoro (Bologna), 8 gennaio 2026 – La via Andrea Costa, a Pianoro, nonostante l’alleggerimento del traffico dall’apertura dell’ultimo lotto del Nodo, è stata teatro di un tragico incidente mortale, il primo dell’anno 2026 sul territorio metropolitano di Bologna. A perdere la vita, ieri, poco dopo l’ora di pranzo, in territorio di Rastignano, una 61enne, di origine ucraina, Elena Grue, residente a Pianoro. Erano le 14.20 quando è successo tutto. A investire la 61enne è stata una donna che stava transitando sulla via Andrea Costa in direzione Pianoro, a monte del ponte della linea ferroviaria: la vittima pare stesse attraversando la strada, forse per dirigersi alla fermata dell’autobus che si trova dall’altro lato della via rispetto a dove è stata travolta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Investita e uccisa mentre attraversa la strada

