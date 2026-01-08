Invasione di cuffie e occhialini in piscina | la stagione Uisp al via tra gare e giochi

La stagione natatoria Uisp è ufficialmente iniziata con l’apertura delle competizioni e delle attività in piscina. Promosse dall’Area Romagna Uisp, queste manifestazioni coinvolgono vari comitati della regione e rappresentano un momento di confronto e divertimento per appassionati e atleti. La stagione si preannuncia ricca di eventi, con gare e giochi che contribuiscono a promuovere l’attività fisica e l’aggregazione nel territorio.

Il mese di dicembre ha dato il via ufficiale al calendario delle manifestazioni natatorie Uisp, promosse dall’Area Romagna Uisp – che riunisce i comitati di Forlì-Cesena, Imola-Faenza, Ravenna-Lugo e Rimini. Due appuntamenti, ospitati alla piscina comunale di Forlì, hanno aperto la stagione con. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

