Sono in corso approfondimenti sulla tragica scomparsa di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute dopo aver manifestato sintomi di possibile intossicazione alimentare. Le autorità stanno ascoltando padre e figlia per ricostruire gli eventi e verificare i pasti consumati nei giorni precedenti, nell’ambito di un’indagine che mira a chiarire le cause di questa drammatica vicenda.

Proseguono le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute nei giorni successivi al Natale all’ospedale Cardarelli di Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare. Nella giornata di oggi, gli investigatori della Squadra Mobile hanno ascoltato in Questura Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, e la figlia maggiore Alice, sopravvissuta e rimasta sempre asintomatica. Le audizioni si sono svolte negli uffici del capoluogo molisano su delega della Procura della Repubblica. Entrambi sono stati sentiti come persone informate sui fatti. Il ritorno a Campobasso dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Intossicazione alimentare, padre e figlia ascoltati in Questura: si indaga sui pasti dei giorni precedenti

