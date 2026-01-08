Intossicati da monossido durante un compleanno diffida ai gestori della bocciofila a non usare la caldaia

In seguito a un incidente da monossido di carbonio durante una festa di Epifania, i vigili del fuoco hanno emesso un avviso ai gestori della bocciofila. Si raccomanda di non utilizzare la caldaia senza aver verificato preventivamente la conformità e lo stato di sicurezza dell’apparecchio, al fine di prevenire rischi per la salute e garantire la sicurezza degli ambienti.

