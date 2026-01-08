Intervista a Misu Yamaneko mi piacciono le opere che ti fanno pensare non apprezzo l’azione fine a se stessa

In questa intervista, incontriamo Misu Yamaneko, illustratrice e animatrice 2D italiana attiva in Giappone. Con un percorso che unisce passione, studio e dedizione, Yamaneko ha consolidato una carriera internazionale nel settore dell’animazione giapponese. Ci parla delle sue preferenze artistiche, sottolineando l’importanza di opere che stimolano il pensiero e la riflessione, piuttosto che l’azione fine a se stessa.

Illustratrice e animatrice 2D italiana attiva in Giappone, Misu Yamaneko rappresenta una di quelle traiettorie rare in cui passione, studio e determinazione riescono a trasformarsi in una carriera internazionale all'interno dell'industria dell'animazione giapponese. Spinta fin da giovane da un forte interesse per la cultura orientale e da un amore profondo per videogiochi, fumetti e animazione, Yamaneko ha scelto il Giappone come luogo in cui formarsi e lavorare, affascinata da una sensibilità narrativa e registica profondamente diversa da quella occidentale, capace di parlare a pubblici di ogni età con linguaggi e toni estremamente variegati.

