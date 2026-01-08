Intervento salva vista su una bimba di 10 anni a Bari

A Bari, una bambina di 10 anni ha riacquistato la vista grazie alla collaborazione tra i reparti di Neurologia del Giovanni XXIII e Neurochirurgia e Otorinolaringoiatria del Policlinico. Un intervento di successo che evidenzia l’importanza di un approccio multidisciplinare in ambito sanitario, offrendo speranza e risultati concreti a giovani pazienti.

Dalla Puglia arriva una bella storia di buona sanità. Una bambina di 10 anni ha recuperato completamente la vista grazie al lavoro sinergico dei reparti di Neurologia del Giovanni XXIII e di Neurochirurgia e Otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari. La piccola paziente era arrivata in Pronto Soccorso pediatrico con un grave offuscamento della vista e una paralisi dei muscoli oculari. La causa? Una mastoidite all'orecchio destro (infezione batterica delle cellule pneumatiche mastoidee) complicata da una trombosi venosa cerebrale estesa fino al seno cavernoso. Stando ai sanitari nel suo caso il rischio di perdita irreversibile della vista era elevato.

