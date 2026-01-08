Interventi su strada per migliorare la viabilità a Chieri opere per 400mila euro | l’elenco

La Giunta comunale di Chieri ha approvato un progetto per interventi sulla viabilità urbana, con un investimento di circa 400mila euro. Le opere prevedono la riqualificazione di tratti di strada, la realizzazione o il rifacimento di marciapiedi e interventi di sicurezza stradale, con l'obiettivo di migliorare la mobilità e la sicurezza nel centro cittadino.

La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo a opere di riqualificazione di alcuni tratti di carreggiate stradali del centro abitato cittadino, costruzione o rifacimento di marciapiedi, e interventi di messa in sicurezza stradale laddove, nel corso degli.

