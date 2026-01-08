Inter Vs Napoli con 4 punti in più

L’Inter si avvicina al big match contro il Napoli con un vantaggio di 4 punti in classifica. La squadra arriva in buona forma, ma è fondamentale mantenere concentrazione e attenzione per evitare errori che potrebbero compromettere il risultato. Un confronto importante, nel quale ogni dettaglio farà la differenza per consolidare la posizione in classifica e proseguire con fiducia il percorso stagionale.

. Come si presenta l’Inter al big match col Napoli: +4 in classifica e condizione positiva, ma vietato commettere lo stesso errore.. Inter Napoli. L’Inter di Chivu conquista la sesta vittoria consecutiva in campionato e lo fa scendendo in campo al Tardini dopo aver visto il Napoli di Antonio Conte impattare inaspettatamente contro il Verona.   Un solo gol e tante occasioni sprecate, ma anche una sola chance concessa a Parma, nel primo tempo. Per il resto è stata gestione, tanto gioco, non sempre finalizzato nella maniera migliore, ma comunque espresso con maturità, anche se qualche leziosismo non manca mai. 🔗 Leggi su Parlami.eu

