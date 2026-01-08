L’Inter continua a valutare giovani talenti per la propria formazione Under 23, con particolare attenzione a Marcelo Vaz, difensore classe 2007 della Varesina. L’agente del giocatore ha però precisato che non ci sono ancora accordi per il mercato di gennaio, mantenendo aperte le possibilità di valutare future opportunità. La società nerazzurra monitora costantemente il panorama dei giovani per rafforzare il proprio settore giovanile.

L’Inter guarda al futuro e monitora nuovi profili per la propria formazione Under 23. Tra i nomi seguiti con attenzione c’è quello di Marcelo Vaz, difensore classe 2007 in forza alla Varesina, protagonista di un avvio di stagione convincente in Serie D. A fare chiarezza sul momento e sulle prospettive del giovane è stato il suo agente Cheikh Sadibou Fall, intervistato dalla redazione de L’Interista, che ha confermato come il ragazzo stia crescendo in un contesto ideale. Fiducia totale dall’ambiente e dallo staff tecnico, spazio costante e responsabilità nonostante l’età: elementi che stanno accelerando il percorso di maturazione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter U23, occhi su Marcelo Vaz: l'agente frena su gennaio

