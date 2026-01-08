Inter su Mla?i? | intesa con l’Hajduk resta il sì del giocatore

L’Inter ha raggiunto un’intesa con l’Hajduk Spalato per il trasferimento di Branimir Mlaci?, promettente centrocampista. L’operazione evidenzia l’interesse dei nerazzurri nel rafforzare il settore giovanile con giovani talenti. La trattativa, ancora in fase di definizione, si concentra sulla possibilità di portare in Italia un giocatore di prospettiva. Restano da completare gli ultimi dettagli prima di ufficializzare l’accordo.

L’ Inter accelera sul mercato dei giovani e stringe per Branimir Mla?i?, talento dell’ Hajduk Spalato. L’operazione tra i due club non presenta ostacoli: l’intesa economica è considerata sostenibile e la società croata è pronta a dare il via libera. Il nodo resta il lato del giocatore, su cui i contatti proseguono con crescente ottimismo. La concorrenza internazionale impone cautela, ma a Milano filtra la sensazione che i nerazzurri stiano facendo sul serio per chiudere. A fare il punto è Fabrizio Romano, che conferma come la trattativa sia entrata in una fase operativa, pur senza accelerazioni forzate. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

