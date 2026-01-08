Inter stallo Frattesi | la Juve si inserisce?

La trattativa per Davide Frattesi tra l’Inter e la Juventus sembra essersi temporaneamente fermata, con l’Inter che ha deciso di attendere ulteriori sviluppi. La situazione di stallo attorno al centrocampista nerazzurro riflette le dinamiche di mercato in corso, mantenendo aperte diverse possibilità per il futuro. Restano da seguire gli aggiornamenti per capire se e come si evolverà questa interessante negoziazione.

Situazione di stallo attorno a Davide Frattesi. Nelle ultime ore il mercato del centrocampista nerazzurro ha rallentato bruscamente e l’ Inter ha deciso di prendere tempo. Come riferito dalla redazione di Forzainter.eu, il nodo non è il valore del giocatore, ma la formula dell’eventuale uscita immediata. Dall’estero non arrivano le garanzie richieste. Il dialogo con il Galatasaray si è raffreddato proprio sulle condizioni dell’obbligo di riscatto: a Milano pretendono parametri chiari e facilmente raggiungibili, senza clausole ambigue. Su questo punto la linea è rigida e non sono previste aperture. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

