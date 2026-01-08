Inter prudenza su Dumfries | derby a rischio
L'Inter monitora attentamente le condizioni di Denzel Dumfries, il cui recupero procede ma non è ancora certo per il derby dell’8 marzo a San Siro. La prudenza sulla sua presenza aumenta, considerando l’importanza dell’esterno per la squadra. Restano da valutare gli sviluppi in vista di una delle sfide più attese della stagione.
In casa Inter cresce la cautela sui tempi di rientro di Denzel Dumfries. Il recupero dell’esterno procede, ma la sua presenza nel derby dell’8 marzo a San Siro resta tutt’altro che certa. Al momento, l’ipotesi più concreta è uno slittamento del rientro di alcune settimane. Lo scenario che prende quota porta a metà mese: lo staff nerazzurro punta ad averlo a disposizione tra la sfida con l’Atalanta del 15 marzo e quella con la Fiorentina del 22**, evitando forzature e lavorando per riaverlo al massimo della condizione nel finale di stagione. L’obiettivo del club è chiaro: riabbracciare Dumfries nel mese di marzo per poi contare su di lui nelle partite decisive, sia in campionato sia nel percorso europeo in UEFA Champions League. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
