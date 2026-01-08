Inter-Napoli si avvicina Moratti | Molti arbitri non sono all’altezza

L’Inter si avvicina alla sfida contro il Napoli, in programma il 11 gennaio alle 20:45, valida per la 20ª giornata di Serie A. Dopo la recente vittoria contro il Parma, la squadra si prepara per un importante appuntamento in vista del giro di boa. Nel frattempo, Moratti ha commentato sul livello degli arbitri, evidenziando alcune criticità nella gestione delle gare.

Dopo aver vinto contro il Parma, l ‘Inter inizia a prepararsi per la sfida contro il Napoli che si terrà a partire dalle 20:45 dell’11 gennaio, nella sfida valida per la 20ª giornata di Serie A, al giro di boa. Il match di andata si concluse con un 3-1 per gli uomini di Antonio Conte, ma adesso la squadra di Chivu sembra completamente cambiata. Come al solito un big match di questo calibro porta con sé diverse polemiche, come quella riguardante la possibile scelta arbitrale, in un periodo in cui l’AIA vive con i riflettori puntati addosso. A parlarne ai microfoni di Napoli Network è l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti: “Ci sono molte analogie con il passato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

